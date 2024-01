Si accascia mentre lavora e muore, tragedia nel Palermitano: vittima un 45enne

Disposta l'autopsia per l'operaio, originario di Collesano e impegnato in dei lavori in un hotel di Cefalù.

Dolore a Cefalù, in provincia di Palermo, dove è morto un operaio di 45 anni: è accaduto in un hotel, dove la vittima stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione.

L’uomo era originario di Collesano. Sono in corso le indagini di rito per chiarire le circostanze e le cause del decesso.

Tragedia a Cefalù, morto operaio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 45enne si sarebbe accasciato improvvisamente mentre svolgeva i lavori di ristrutturazione nella struttura ricettiva. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili: i sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme dei colleghi di lavoro, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Oltre ai soccorritori, sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per i primi accertamenti sull’accaduto. La Procura ha aperto un’inchiesta, disponendo l’autopsia sul corpo della vittima.

Il caso di Messina

Una tragedia è avvenuta negli scorsi giorni anche nei pressi di un ex hotel di Paradiso, a Messina. A uccidere Ernesto Zodda – questo il nome della vittima – sarebbe stato un terribile incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sporto dalla finestra – situata al secondo piano della struttura – mentre stava effettuando dei lavori di riparazione di un condizionatore e, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato giù finendo sul selciato. Un impatto purtroppo fatale. Anche in questo caso, sono state avviate le indagini del caso sul decesso.

