Si sporge dalla finestra mentre ripara il condizionatore e precipita, morto 53enne

Tragedia nei pressi dell'ex hotel Paradise: aperta un'inchiesta a Messina.

Tragedia a Paradiso, una frazione di Messina, dove un uomo è rimasto coinvolto in un tragico incidente durante la riparazione di un condizionatore. La vittima è Ernesto Zodda, 53 anni, originario di Patti (ME), precipitato dalla finestra al secondo piano di un palazzo nei pressi dell’ex hotel Paradise.

I funerali saranno il 18 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa San Nicolò di Bari a Patti. La vittima lascia la moglie e una figlia.

Incidente a Paradiso, come è morto Ernesto Zodda

Rimane ancora da verificare la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sporto dalla finestra – situata al secondo piano della struttura – mentre stava effettuando dei lavori di riparazione di un condizionatore e, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato giù finendo sul selciato.

L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ernesto Zedda sarebbe morto sul colpo. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per i rilievi di rito. La Procura ha aperto un’inchiesta, ma al momento non ci sarebbero indagati.

Il cordoglio

Tra i tanti messaggi apparsi sui social subito dopo la tragedia c’è quello del titolare di Falliano Motors, che scrive: “Ci stringiamo in un abbraccio, un forte abbraccio alla famiglia Zodda per la prematura perdita del caro Ernesto, persona distinta e perbene. La gloria di Dio ti accolga in melodia nel regno dei cieli”.

