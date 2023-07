Tragedia nel Foggiano, trovati corpi fratellini di 6 e 7 anni in vasca irrigazione

A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco. L'acqua era profonda tre metri

Sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio.

L’intervento dei sommozzatori

A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L’acqua era profonda tre metri.

Il sindaco: “Comunità sconvolta”

“La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte. Nonostante i primi drammatici dettagli della vicenda, tutti avevamo sperato sino all’ultimo che potessero essere ritrovati sani e salvi”. Lo scrive sulla sua pagina facebook Gianni Rotice, il sindaco di Manfredonia, in provincia di Foggia, a proposito della morte dei due fratellini. “Una preghiera per loro ed un grazie alle Forze dell’Ordine – aggiunge il primo cittadino – e a quanti, nonostante il buio e le difficoltà logistiche della zona, si sono prodigati immediatamente con generosità e professionalità nelle operazioni di ricerca. La comunità di Manfredonia si stringe con profondo dolore ed affetto attorno alla famiglia delle due vittime”.