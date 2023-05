Entra nella vasca da bagno ma non ne esce più: malore fatale per una 24enne

Le Marche scosse dalla fine tragica di una ragazza universitaria, ritrovata senza sensi nella vasca da bagno dalla coinquilina

Viveva felice e spensierata a Macerata Samanta Marchegiano, la città che l’aveva ospitata per completare gli studi universitari. Nata a Lanciano e residente a San Vito Chietino, la ragazza, 24 anni, è stata trovata senza vita in casa, in via Severini, nella serata di ieri: a dare l’allarme una coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi.

Nessun segno di violenza

Frequentava la facoltà di Giurisprudenza, e ieri pomeriggio, come riporta Il Resto del Carlino, la ragazza è andata a fare il bagno non uscendo più dalla vasca. Insospettiva dall’assenza e dal prolungato silenzio, a trovarla priva di sensi è stata una delle coinquiline. Immediata la chiamata al 118 ma, non appena giunti, i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri: la ragazza non aveva segni di violenza, ferite o lesioni.