Tragedia in Belgio: incendio in una casa, morta 29enne italiana

Anna Tuzzato è stata uccisa dai gas tossici provocati dal fumo: i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere nel suo appartamento

Immensa tragedia a Etterbeek, alle porte di Bruxelles.

Una ragazza italiana di 29 anni, Anna Tuzzato, è morta infatti in un incendio all’interno dell’appartamento al terzo piano della palazzina in cui viveva.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da una cucina al primo piano, anche se le cause restano da accertare in via definitiva.

I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno rinvenuto il cadavere della sfortunata giovane: Anna lavorava come responsabile della comunicazione di una ong attiva nel campo dell’agricoltura biologica.

Ad ucciderla i gas tossici

Dai primi rilievi effettuati dopo la tragedia, sembrerebbe che ad uccidere la ragazza siano stati i gas tossici provocati dal fumo.

I familiari, la mamma, il papà, le due sorelle, sono subito partiti per raggiungere Bruxelles, non appena hanno ricevuto la tragica notizia dal consolato italiano.