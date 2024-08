Tragedia in mare a Siracusa: due morti e un disperso durante i soccorsi ai migranti

I 34 migranti sono stati prontamente recuperati e trasportati al porto di Siracusa. Tra loro, purtroppo, in due hanno perso la vita

Tragedia nelle acque di Siracusa. Nella tarda serata di ieri, la Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un migrante a bordo di un’imbarcazione con altri passeggeri di nazionalità siriana, egiziana e bengalese, situata a circa 17 miglia a sud-est di Siracusa. In risposta alla segnalazione, è stata subito inviata una motovedetta classe 300 da Siracusa e un aereo “Manta” della Guardia Costiera è stato diretto verso il punto indicato.

Durante le operazioni di soccorso, per cause ancora in fase di accertamento, gli occupanti dell’imbarcazione sono finiti in acqua mentre la motovedetta si avvicinava. I 34 migranti sono stati prontamente recuperati e trasportati al porto di Siracusa. Tra loro, una persona è deceduta all’arrivo in banchina e un’altra è morta dopo essere giunta in ospedale.

Due morti e un disperso durante i soccorsi a 34 migranti

Attualmente, sono in corso le ricerche in mare di un disperso, che si trovava a bordo dell’imbarcazione affondata, utilizzando mezzi navali e aerei sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Catania.

