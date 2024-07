Nuovi sbarchi, arrivano 266 migranti a Lampedusa: tra loro minori, donne e feriti

Donna in elisoccorso ad Agrigento, uomo al poliambulatorio di Lampedusa: ecco il resoconto delle ultime operazioni di soccorso.

Continuano gli sbarchi in Sicilia: nelle ultime ore sono arrivati a Lampedusa, in provincia di Agrigento, 266 migranti, soccorsi a bordo di 4 barchini.

Nelle diverse operazioni di soccorso sono intervenute le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

Lampedusa, arrivati 266 migranti

Complessivamente, nelle scorse ore Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza hanno soccorso quattro barchini. A bordo si trovavano rispettivamente 54, 49, 65 e 98 persone, con un totale di 22 donne e 19 minori.

I migranti erano originari di Bangladesh, Egitto, Siria, Eritrea, Ghana, Nigeria, Pakistan e Marocco. A causa di un trauma alla gamba, uno dei 98 migranti all’interno del quarto barchino soccorso è stato trasferito dal molo Favarolo al poliambulatorio locale per le cure necessarie; una donna, invece, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio per un malore. Gli altri si trovano all’hotspot di contrada Imbriacola.

Immagine di repertorio