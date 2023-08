Incidente mortale sulla Ss385, due vittime e due feriti nel Catanese

Tragico incidente a Mineo, in provincia di Catania, che ha coinvolto due auto: una Peugeot 208 e una Lancia Delta. Sono due i morti

Tragico incidente a Mineo, in provincia di Catania, che ha coinvolto due auto: una Peugeot 208 e una Lancia Delta. Il terribile sinistro è avvenuto alle 17 circa sulla Strada statale 385 all’interno del Comune di Mineo.

Il bilancio

L’incidente ha coinvolto due vetture e un totale di quattro persone, due hanno perso la vita e sarebbero due agenti della polizia penitenziaria – come riporta Rai News – mentre altri due sarebbero feriti, uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Infatti è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto si trovano i soccorsi, compresi i vigili del fuoco, e i carabinieri. In corso i rilievi necessari per capire la dinamica dell’incidente. Su per giù allo stesso orario si è verificato un incidente molto grave anche a Palermo, sulla Palermo-Sciacca: qui tre feriti, di cui però non si conoscono le effettive condizioni delle ferite riportate.

Foto d’archivio