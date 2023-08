Mostruoso incidente sulla Palermo-Sciacca fra due auto

Dramma sulla Ss624: due auto si sarebbero scontrate violentemente. Carreggiata chiusa e soccorsi sul posto.

In questo tardo pomeriggio è avvenuto un mostruoso incidente sulla Palermo-Sciacca, la Ss624, due auto si sono scontrate violentemente. Al momento la carreggiata è chiusa e sono sul posto i soccorsi. Anche i Vigili del fuoco all’opera, assieme a diverse ambulanze e la Polizia stradale.

Lo scontro

Il violento impatto fra le due auto è avvenuto in modo frontale e dalle foto che circolano sul web, una delle due, una Fiat Punto, ha perso tutto il lato posteriore, come tagliata. Della carcassa della vettura rimane solo la parte anteriore con il blocco motore, parabrezza, volante e sedile del conducente; il resto è saltato via.

I feriti sarebbero tre e probabilmente in condizioni gravi, tuttavia quest’ultime rimangono al momento ancora da accertare. Chi abita nelle vicinanze del luogo dell’incidente, come si legge dai social, in particolare Facebook, lamenta il rumore dello scontro che ha avvertito: è stato molto forte.

Immagine d’archivio