Tragedia sulla nave Dattilo: membro dell’equipaggio si toglie la vita

Un membro dell'equipaggio della nave Dattilo si è tolto la vita mentre erano in corso le operazioni di soccorso nel canale di Sicilia

Tragedia sulla nave Dattilo.

Due giorni fa infatti, mentre i militari erano impegnati, nel canale di Sicilia, nel soccorso di un barchino carico di migranti, uno dei componenti dell’equipaggio si è suicidato.

Fermate le attività di salvataggio

I militari della «Dattilo» hanno dovuto fermare le attività di salvataggio. Per questo il team della ong Ocean Viking è stato autorizzato a effettuare più interventi: in 48 ore sono state 15 le imbarcazioni che stavano tentando la traversata da Sfax, in Tunisia, verso Lampedusa, soccorse. La nave della ong è attesa, a breve, a Porto Empedocle (Ag) dove sbarcherà 371 persone e poi prenderà il largo verso Civitavecchia per concludere lo sbarco dei complessivi 623 migranti che ha a bordo. L’Ocean Vicking è stata dirottata su Porto Empedocle per sbarcare parte dei profughi salvati perché, con 623 persone a bordo, non è nelle condizioni di arrivare in sicurezza fino a Civitavecchia.