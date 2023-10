Tragedia a Palermo, 80enne batte la testa in strada e muore: soccorsi inutili

Una donna di 80 anni è morta a Palermo dopo essere scivolata davanti la propria casa. Fatale l'urto con il suolo.

Tragedia nei pressi di corso Alberto Amedeo a Palermo, dove una donna di 80 anni è morta dopo essere inciampa e caduta davanti la sua abitazione. A quanto pare, l’anziana sarebbe deceduta dopo aver battuto con violenza la testa al suolo.

Sul posto dell’incidente si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Purtroppo, nonostante l’intervento, per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare.

Un bambino e il padre investiti

Sempre a Palermo, nelle scorse ore, un bambino di 8 anni e il padre sono stati investiti nella centralissima via Roma. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due sarebbero stati falciati da una moto mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Di Cristina” del capoluogo siciliano. Ancora da verificare le condizioni di salute del genitore.