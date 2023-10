Padre e figlio investiti in via Roma: il bambino è in codice rosso

Grave incidente a Palermo, in via Roma, dove una moto ha travolto un bambino di 8 anni e il padre mentre attraversavano la strada: il piccolo in codice rosso

A Palermo le strade continuano ad essere pericolose per i pedoni. Questa mattina padre e figlio in vacanza nel capoluogo siciliano, provenienti dalla Francia, sono stati travolti da una moto nella centralissima via Roma mentre attraversavano la strada in corrispondenza delle strisce pedonali.

Sulle strisce travolti da una moto a Palermo

Il papà del piccolo, il quale ha 8 anni, ha fatto il possibile per evitargli di essere travolto infatti anche lui è finito giù. Tuttavia, il bambino sarebbe stato trasportato dai soccorsi presso l’ospedale Di Cristina in codice rosso, dunque sono ore di ansia per lui. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo invece.

Immagine d’archivio