Tragedia sfiorata a Trapani, palo dell’illuminazione si schianta al suolo

Tragedia sfiorata oggi (21 ottobre 2023) a Trapani. Per cause da accertare, un palo dell’illuminaizone pubblica in via Marino Torre si è schiantato al suolo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Fortunatamente sul tratto di strada non transitavano passanti o automobili. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia municipale e una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale che hanno rimosso il palo dalla carreggiata.