Incendi, a Catania in fiamme due chalet sull’Etna: vigili del fuoco a lavoro

Giornata di incendi anche a Catania: vigili a lavoro per spegnere le fiamme, due chalet a fuoco a Piano Vetore sull'Etna

Giornata di incendi in Sicilia, come non accadeva ormai da settimane. Anche Catania è stata colpita dalle fiamme, con un grosso rogo in particolare che ha colpito due chalet in quel di Ragalna, a piano Vetore in zona Etna Sud.

Immediati gli interventi dei vigili del fuoco, a lavoro per diverse ore al fine di riportare l’ordine e la sicurezza nelle varie località coinvolte.

Il report dei vigili del fuoco sugli incendi a Catania e sull’Etna

Report situazione interventi alle ore 18:30 del 20/10/2023

n° 39 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania.

n° 18 interventi in corso di cui:

n° 9 riguardano incendi sterpaglie ed incendi che minacciano abitazioni.

Le località interessate sono: Catania, Mirabella Imbaccari , Licodia Eubea, S.M. di Licodia, Mineo, Ragalna-Piano Vetore

n° 1 squadra è stata inviata in località Villafranca Tirrena (ME) a supporto delle squadre locali per incendi sterpaglie e vegetazione.

Al momento ci sono n° 5 interventi da espletare. Incendio rilevante a Piano Vetore – Etna sud in località Ragalna, dove un incendio sta interessando due chalet (vedasi foto allegate). Sul posto la squadra di Adrano e Paternò, 2 autobotti della sede Centrale e personake ei supporto della Forestale. Incendio attualmente sotto controllo e intervento in fase di chiusura.