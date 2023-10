Rapinatore rinchiuso dentro lo sgabuzzino in provincia di Catania

Rapina a mano armata in provincia di Catania ai danni di una gioielleria, tuttavia il malvivente ha avuto la peggio

La rapina, lo scontro e l’arresto

Comiso Gioielleria Salerno via vittorio Emanuele, rapina a mano armata con esplosione colpi di pistola in aria è successo intorno alle ore 17:00, il rapinatore è stato bloccato e catturato dal titolare della gioielleria che dopo una colluttazione ha avuto la meglio sul rapinatore chiudendolo a chiave dentro lo sgabuzzino in attesa delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in modo tempestivo e hanno tratto in arresto il rapinatore.