La zona del Palermitano in fiamme, numerosi gli interventi nelle ultime ore

La zona del Palermitano è assediata dalle fiamme, ma la situazione è sotto il controllo dei Vigili del fuoco: gli interventi

Sono otto gli interventi in corso dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per incendi di vegetazione. Il rogo più consistente è nella zona di Pezzingoli, a Monreale, dove sono a lavoro due squadre e dove una decina di persone sono state evacuate. Dal comando non si registrano, al momento, danni a cose o persone. Dalle 20 di ieri sera a questa mattina sono stati 21 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco, in particolare nelle zone di Termini Imerese, Collesano e Cefalù.

Incendi in provincia di Palermo: la situazione

Situazione incendi in provincia sotto controllo. Unico intervento di maggiore complessità è un incendio in zona d’interfaccia nella località Strada Vicinale Manca Miccini nel comune di Monreale. Prontamente il comando ha inviato 3 squadre e 2 autobotti di supporto. Ha inoltre richiesto intervento canadair che sta operando con successo.

Attualmente l’incendio risulta confinato in un’area distante dalle abitazioni, alcune delle quali evacuate dagli stessi proprietari/inquilini per il disagio arrecato dalla presenza di fumo. Nessun danno a persone o abitazioni fino ad ora.