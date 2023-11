Tragedia in strada: camion perde carico e colpisce auto, due morti

Un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava, il quale è finito in strada colpendo diverse auto: due persone sono morte

Tragedia in provincia di Reggio Emilia, a Caprara di Campegine, dove dove due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite. Un camioncino ha perso il carico di impalcature che trasportava, il quale è finito in strada colpendo diverse auto. In una di queste viaggiavano le due vittime, decedute sul colpo. Il conducente del camion è fuggito senza prestare soccorso e i carabinieri sono alla sua ricerca.

Un tubo metallico è finito sull’auto delle due vittime

Uno dei tubi metallici per ponteggi che il mezzo trasportava è finito sull’auto delle vittime, che stava percorrendo la corsia opposta di marcia sulla SP111, la strada che attraversa tutta la val d’Enza. Il tratto è stata temporaneamente chiuso al traffico. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, diverse ambulanze e automediche e l’elisoccorso decollato da Bologna.

