Ennesimo incidente sulla Statale 115, auto si ribalta nella notte: un ferito

Ferito il conducente del mezzo, trasferito all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata (AG).

Ancora un incidente in provincia di Agrigento, nello specifico a Palma di Montechiaro: un’auto si è ribaltata lungo la Strada Statale 115, nei pressi della località balneare Marina di Palma.

Il bilancio è di un ferito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sulla Statale 115, un ferito a Palma di Montechiaro

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto (modello Lancia Y) – per cause ancora da accertare – si sarebbe ribaltata in strada nel cuore della notte. In seguito all’impatto, il conducente (unico occupante del mezzo) sarebbe rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle ferite riportate dall’uomo.

Intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e gli agenti di polizia per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Altri impatti nell’Agrigentino

Negli scorsi giorni si sono registrati diversi altri incidenti in provincia di Agrigento. In particolare, nella giornata di venerdì 17 novembre lungo via Regina Margherita a Canicattì si sono scontrate un’auto e una moto di grossa cilindrata. Anche in questo caso, il bilancio è stato di un ferito (fortunatamente non grave).

Nessun ferito, invece, nell’incidente registrato in contrada Mosella ad Agrigento pochi giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, per cause da chiarire, il conducente di una Jeep avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro il guardrail.

Immagine di repertorio