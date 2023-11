Jeep si schianta contro guardrail in contrada Mosella: traffico in tilt

Incidente stradale ad Agrigento, interviene la polizia. Ecco cosa è accaduto.

Nuovo incidente stradale ad Agrigento, per la precisione in contrada Mosella, dove nella mattinata una Jeep è finita contro un guardrail.

Fortunatamente sembra che non vi siano feriti gravi.

Incidente in contrada Mosella ad Agrigento, Jeep contro guardrail

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Jeep avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail. Nessun ferito, ma solo lievi danni al mezzo dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della polizia locale e quelli della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico è risultato rallentato a causa del sinistro.

Tragedia a Paternò

L’incidente di Agrigento si è concluso senza feriti. Purtroppo non si può dire lo stesso di un altro sinistro avvenuto lungo la Strada Provinciale 58 a Paternò, in provincia di Catania, che è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni, Riccardo Gorgone.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava alla guida di uno scooter e si stava dirigendo a scuola. Per cause ancora da comprendere, il ragazzo si sarebbe scontrato contro un’auto per poi cadere a terra. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi.

Immagine di repertorio