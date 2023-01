Trapani, presepe subacqueo vicino scoglio degli asinelli

Presepe in fondo al mare. Si trova in prossimità dello “scoglio degli asinelli”, a circa 2,5 miglia a nord del porto di Trapani.

Presepe e tradizione natalizia in fondo al mare trapanese. I soci del Centro immersioni e scuola sub “Free divers Italiy” hanno posizionato le statuine già ieri e oggi arrivano i Re Magi. Il presepe si trova in prossimità dello “scoglio degli asinelli”, a circa 2,5 miglia a nord del porto di Trapani. Il Comune trapanese ha appoggiato l’iniziativa che ha visto pure la partecipazione dell’equipaggio di una motovedetta della capitaneria di porto del capoluogo. A bordo del mezzo pure il capo del compartimento marittimo, capitano di vascello Guglielmo Cassone.

“A Trapani la tradizione del Natale arriva anche in fondo al mare – scrive su Facebook il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera -. Merito dei sub di un centro diving locale che, con la collaborazione della Guardia Costiera e del Comune, hanno realizzato un presepe subacqueo, immergendo simbolicamente le statuine della natività in prossimità dello Scoglio degli asinelli a largo della costa trapanese”.

Fonte foto: Corpo delle Capitanerie di Porto