Tragedia al circo, trapezista manca la presa del compagno e muore VIDEO

Terribile epilogo di un esercizio acrobatico durante un spettacolo circense nella città di Suzhou, in Cina. Ad avere la peggio è una donna di nome Sun, che ha mancato la presa al trapezio del partner nonchè marito Zhang. Un fatale errore che le è costato la caduta da diversi metri di altezza. L’impatto con il suolo non le ha lasciato scampo e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma era troppo tardi. Sun è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

A immortalare la tragedia i tanti spettatori che gremivano gli spalti del circo, rimasti scioccati dalla tragica fine della donna.

ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’