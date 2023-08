Tre incidenti mortali nel giro di poche ore: continua la scia di sangue sulle strade siciliane

A Modica la nuova tragedia dopo quelle avvenute nelle scorse ore a Sferracavallo e Biancavilla

Continua la scia di sangue sulle strade siciliane.

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata in contrada Trebalate, nelle campagne di Modica, nel Ragusano.

Un uomo di 72 anni del posto, infatti, ha perso la vita in seguito ad un violento sinistro che ha coinvolto due auto: il mezzo della vittima è rimasto completamente distrutto dopo l’impatto con l’altro e la successiva carambola contro un muro.

Ferita anche la moglie della vittima

Sono rimasti feriti anche la moglie dell’uomo, che viaggiava con lui sul sedile passeggero anteriore della Peugeot 106, e il conducente 61enne, pure lui di Modica, al volante della Mercedes Classe C coinvolta nel violento scontro. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica.

Il 72enne è deceduto sul colpo, rendendo vano l’arrivo dell’elisoccorso che lo avrebbe dovuto trasportare d’urgenza all’ospedale di Catania.

Il traffico veicolare è stato bloccato e deviato verso direzioni alternative per consentire i rapidi soccorsi e rimuovere le carcasse delle auto coinvolte dalla carreggiata e poste sotto sequestro, come da prassi quando c’è un morto.

Continua la scia di sangue sulle strade della Sicilia

Si tratta della terza tragedia nel giro di poco più di 24 ore sull’isola.

Due sono stati i morti, infatti, sulle strade siciliane nel pomeriggio dell’11 agosto. A Sferracavallo (Palermo) Giovanni Graziano, di 45 anni, era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto in via dell’Arancio. Inutili i soccorsi, non c’è stato niente da fare. La polizia municipale indaga sulla dinamica dell’incidente, a cui si riferiscono le immagini

Un altro motociclista è morto nel pomeriggio a Biancavilla, nel Catanese. Si chiamava Vincenzo Tomasello. Fatale è stato l’impatto con una macchina guidata da una ragazza di 21 anni rimasta illesa. Con la vittima viaggiava un amico di 24 anni, è stato necessario il trasporto in ambulanza al trauma center dell’ospedale Cannizzaro.