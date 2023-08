Incidente mortale di Biancavilla, la vittima è il 20enne Vincenzo Tomasello: “Guardaci dal cielo”

Vincenzo Tomasello è il giovane morto nel tragico incidente stradale avvenuto ieri a Biancavilla. Ferito un secondo ragazzo.

Il 20enne Vincenzo Tomasello è la vittima del tremendo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 10 agosto, lungo via della Montagna a Biancavilla, in provincia di Catania.

Incidente Biancavilla, la ricostruzione

Il ragazzo si trovava in sella a una moto in compagnia di un altro giovane di 24 anni quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito con il mezzo a due ruote contro una minicar condotta da una donna.

A seguito dell’impatto, Vincenzo Tomasello sarebbe a terra e avrebbe perso la vita, mentre l’altro ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Meno gravi, invece, le conseguenze per la conducente della vettura, la quale avrebbe riportato soltanto qualche contusione.

“Sarai sempre nel cuore”

Sono numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook per la prematura scomparsa di Vincenzo. “Da qualche ora sto rivivendo sensazioni che speravo di non rivivere più. Un’altra giovane vita spezzata, in un millesimo di secondo. Il nostro Oratorio perde un altro pezzo, ma ne acquista un altro in cielo, da dove Vincenzo ci guarderà”. Lo ha scritto su Facebook Giuseppe Sant’Elena, responsabile dell’oratorio “Don Pino Puglisi” di Biancavilla, frequentato in precedenza dalla vittima.

“Caro Vincenzo, io e tu sappiamo quanto ci legava, anzi quanto ci lega perché non sarà mai possibile cancellare. Ti porterò sempre nel mio cuore, insieme ai tanti ricordi che in queste ore mi scorrono in mente. Riposa in Pace”, conclude il responsabile.

“Giornata di dolore per tutti”

“Sì Giuseppe, una giovane vita spezzata. Oggi è una giornata di grande dolore per tutti. RIP Vincenzo”, scrive l’ex segretario del Partito Democratico Angelo Villari, sotto il post del responsabile dell’oratorio.

“Che brutta notizia, spero la famiglia possa avere la forza di superare questo brutto momento”, commenta ancora Manuela.

Fonte foto Facebook