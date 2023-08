Tragico incidente nel Catanese, un morto e un ferito: la vittima è un centauro

Incidente mortale a Biancavilla, in provincia di Catania. Un ragazzo è morto nello scontro avvenuto in via della Montagna.

Un incidente stradale mortale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 10 agosto, in via della Montagna a Biancavilla, in provincia di Catania. Una minicar e una moto di sono scontrate violentemente, con il giovane centauro che ha avuto la peggio a seguito dell’impatto.

Lo scontro fatale

La vittima sarebbe finita a terra, senza più rialzarsi. L’urto si sarebbe infatti rivelato immediatamente fatale e a nulla sarebbero valsi i tentativi di rianimazione.

A bordo della moto era presente anche un’altra persona, un giovane che è rimasto ferito gravemente e per il quale è stato disposto il trasferimento in ospedale. La conducente dell’auto ha riportato soltanto qualche lieve contusione.

Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.