Tre individui partono fino a Siena per rapinare tabaccheria: arrestato 42enne di Palermo

Il furto è avvenuto oltre due mesi fa: tra i responsabili anche un uomo proveniente dalla Sicilia che ha contribuito al colpo

Tre soggetti hanno deciso di partire in trasferta sino alla Toscana per rapinare con successo una tabaccheria in provincia di Siena e riuscire a rubare merce per oltre 10.000 euro. Tuttavia, dopo due mesi, la polizia è stata in grado di individuare e perseguire uno dei colpevoli, un uomo di 42 anni di Palermo, che è stato trovato nella zona di Arezzo.

La rapina è avvenuta il 9 febbraio, subito dopo l’arrivo in mattinata del proprietario per aprire il suo negozio a Monteriggioni. L’uomo ha scoperto che il cancello di sicurezza era stato forzatamente aperto e vari oggetti erano stati rubati, tra cui prodotti del tabacco del valore di 7.500 euro, che erano stati consegnati dal suo fornitore il giorno precedente, gratta e vinci del valore di 1.800 euro, sigarette elettroniche del valore di 700 euro e circa 100 euro in spiccioli dal registratore di cassa. Il proprietario del negozio ha così deciso di denunciare il furto alla polizia e la Squadra Mobile del Dipartimento di Siena ha di conseguenza aperto subito le indagini.

Refurtiva ritrovata durante la perquisizione

Gli investigatori hanno esaminato meticolosamente i filmati delle telecamere a circuito chiuso delle aree circostanti e condotto altre attività, che hanno portato all’identificazione dell’auto utilizzata dai tre rapinatori. Tutte le prove raccolte hanno portato la polizia nella zona del Valdarno in provincia di Arezzo, dove hanno condotto una perquisizione dell’abitazione dell’uomo palermitano.

Gli oggetti trovati nella sua casa hanno confermato i sospetti degli investigatori. Sono stati scoperti vari pacchetti di sigarette di diverse marche, cartucce di sigarette elettroniche, oltre duecento gratta e vinci, vari rotoli di monete del valore totale di 100 euro, oltre a un grande cacciavite e un piede di porco, che gli investigatori ritenevano fossero usati per forzare l’ingresso del negozio.