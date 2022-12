Trecastagni, 48 volontari del Servizio civile nazionale per aiutare nella crescita del paese

Il Comune della provincia etnea si è visto accreditare i fondi per alcuni progetti che vanno dalla Protezione civile alle scuole e alla cultura

Il Comune di Trecastagni, in forma associata con i Comuni di Aci Castello ed Aci Sant’Antonio, è stato accreditato ed inserito all’albo degli Enti per il Servizio Civile Nazionale e grazie a tale accreditamento è stato possibile presentare un progetto, ottenendone il finanziamento, che consentirà di utilizzare le professionalità di 48 volontari in svariate attività per la crescita del paese.

I progetti

Il programma di intervento finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Nazionale è “CANTI e CUNTI”, è incentrato su un programma articolato su due progetti denominati “L’Arte ci Include Tutti” e “E’ bene essere informati”.

Tali progetti vedranno impegnati presso il Comune di Trecastagni questi giovani volontari.

Il sindaco Pippo Messina: “Occasione di formazione e prospettive lavorative per i giovani”

“I progetti – spiega il sindaco del centro dell’hinterland, Pippo Messina – consentiranno di rafforzare l’attività in determinati settori che vanno anche dalla Protezione civile sino alle scuole. I progetti rappresenteranno anche per i giovani che saranno individuati, un’occasione di formazione e crescita personale per il loro futuro inserimento nel mondo de lavoro”.

Servizio Civile Nazionale, come presentare la domanda, chi può partecipare

Il servizio avrà la durata di 12 mesi e si rivolge ai giovani tra i 18 e 28 anni, tutti gli interessati potranno presentare la domanda entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma all’uopo istituita dal Ministero per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Nazionale.

“I giovani volontari risorsa indispensabile per il progresso del paese”

“Sono soddisfatto e contento – ha aggiunto il primo cittadino trecastagnese – che anche nel nostro Comune saranno presenti dei giovani impegnati nel Servizio Civile Universale, giovani volontari che rappresentano una risorsa indispensabile per il progresso culturale, sociale ed economico del paese.

Quello raggiunto è un grande traguardo ottenuto grazie al lavoro della Dottoressa Casabona, segretario Generale del Comune, degli uffici e dell’assessore alle politiche giovanili, Seba Messina che ha seguito con dedizione tutto il percorso portandoci al raggiungimento di questo importante obiettivo. Mi auguro che i ragazzi accolgano con entusiasmo l’opportunità di impegnarsi per la collettività, partecipando al bando”.

Individuati i 48 volontari di Servizio civile il successivo passo sarà quello di presentare al ministero per ottenere i finanziamenti già previsti e quindi procedere alle assunzioni.

Giuseppe Bonaccorsi