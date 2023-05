Trento, corteo per chiedere liberazione orsi JJ4 e M49

Un corteo di oltre 500 persone (secondo gli organizzatori) ha attraversato oggi le vie di Trento chiedendo libertà per l’orsa Gaia-JJ4 e l’orso M49 e l’attuazione di misure volte a una convivenza pacifica. La manifestazione, organizzata dagli attivisti della campagna StopCasteller, è partita da piazza Dante e si è conclusa al Parco delle Albere dove si è svolta un’assemblea pubblica. “Contro gli slogan di morte e per ristabilire un minimo di verità su quello che sta accadendo in Trentino siamo oggi in piazza e lo saremo anche il prossimo 25 maggio, giorno della sentenza del Tar sugli orsi rinchiusi al Casteller”, si legge in una nota degli attivisti.