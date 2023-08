La triste fine di “Jerry”, morto a 48 anni dopo un tso nel Messinese

La famiglia di Fabio Calogero, per gli amici Jerry, ha presentato una denuncia per capire quanto accaduto all'interno dell'ospedale

E’ sotto choc Galati Mamertino, paese in provincia di Messina, per la morte di Calogero Fabio, per tutti Jerry.

48 anni, sposato e padre di una bimba, possedeva una piccola ferramenta in città.

L’uomo, ex calciatore, sarebbe deceduto in condizioni misteriose in ospedale dopo un Tso, con la famiglia che ha già presentato una denuncia per scoprire quanto accaduto all’interno del nosocomio.

Il trattamento sanitario obbligatorio sarebbe stato necessario perché il 48enne aveva rifiutato l’assistenza dei sanitari. Calogero Fabio avrebbe infatti manifestato un disagio psichico seguito da una forte crisi, opponendosi però al ricovero.

Jerry Calogero è deceduto nel reparto di psichiatria

Successivamente all’intervento dei carabinieri, il 118 lo aveva trasportato con codice giallo all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Lì è rimasto sotto osservazione, salvo poi venire trasferito in psichitria, dove è deceduto l’indomani mattina.

Secondo quanto riferito alla famiglia dei medici, al momento del ricovero in reparto le sue condizioni non erano preoccupanti: è stato presentato un esposto alla Procura di Patti ed è già stata disposta l’autopsia che potrà chiarire le cause del decesso.

Il cordoglio social per Jerry

Tantissimi sono i messaggi pubblicati sui social per omaggiare “Jerry”, che aveva giocato per tanti anni in Promozione con la Mamertina e poi con il Tortorici. “Ma cosa combini? – Scrive un amico su Facebook -. Resterai sempre nel mio cuore, riposa in pace”. “Oggi il nostro paese è a lutto – scrive Rosangela – siamo tutti sconvolti da quello che è successo. Un padre di famiglia, un grande lavoratore con una vita ancora davanti. Le lacrime non bastano, siamo addolorati. Che la tua famiglia abbia la forza di affrontare questa triste realtà caro Jerry”.