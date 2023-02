Troina, l’arte per avvicinare i bimbi al mondo della scuola

Il Comune di Troina ha collaborato con le insegnanti della scuola dell’infanzia del plesso Borgo per realizzare un murales nell’atrio dell’edificio. Previste iniziative simili anche in altre strutture

TROINA (EN) – Un murales allegro e colorato per abbellire l’interno dell’edificio e renderlo più accogliente e a misura di bambino. È quanto ha realizzato il Comune, su proposta delle insegnanti della scuola dell’infanzia del plesso Borgo, nell’atrio d’ingresso sito al pianterreno di via Graziano dell’edificio comunale.

Alto 2,95 metri per 2,65 di larghezza, il dipinto, realizzato con tecnica mista dalla giovane artista troinese Kathrin Arona, con colori vivaci e luminosi, immortala una delle fiabe più classiche e amate dai bambini e dai grandi di tutti i tempi, le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, scelto quale tema d’impatto, intramontabile e significativo da tramandare anche alle future generazioni.

L’iniziativa, concepita per promuovere il decoro e la vivibilità degli ambienti scolastici, è in realtà stata anche un’esperienza empatica e formativa per i piccoli cittadini troinesi che, a turno e accompagnati dalle rispettive insegnanti, hanno partecipato alla realizzazione del murales, interagendo con la pittrice e seguendo le varie fasi di lavorazione dallo schizzo iniziale alla coloritura finale dell’opera.

“Quando siamo stati contattati dall’insegnante per la realizzazione di un murales – ha spiegato l’assessore all’Istruzione e ai Diritti, Silvana Romano – insieme al sindaco abbiamo da subito accolto e condiviso la richiesta. La scuola materna, in maniera particolare, oltre a essere un luogo in cui le bambine e i bambini imparano le prime regole dello stare insieme, così come a colorare e giocare, è anche il luogo in cui trascorrono la maggior parte del tempo della loro giornata”.

“È necessario – ha aggiunto la rappresentante della Giunta comunale – garantire ai più piccoli il benessere necessario che li faccia stare bene in un ambiente che è altro rispetto alla propria casa e ai propri affetti. Di certo, anche il benessere relativo all’ambiente è importante e il disegno, con i suoi colori e le sue sfumature, non può che rendere migliore la qualità della vita, dando il senso del piacere nel vivere la quotidianità all’interno della scuola”.

“Come Amministrazione – ha concluso l’assessore Romano – ci prendiamo l’impegno di realizzare ogni anno un murales nelle diverse scuole”.