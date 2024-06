Troina, destinati 13 milioni di euro dalle risorse Fsc

Serviranno per quattro interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e tratti urbani. Il sindaco Alfio Giachino: “Abbiamo lavorato senza sosta per adeguare i progetti”

TROINA – Sono stati finanziati al Comune quattro progetti da realizzare sul territorio comunale per un importo totale di 13 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021/2027.

Il sindaco di Troina Alfio Giachino ha comunicato la notizia con queste parole: “Dopo un enorme lavoro che ha visto coinvolti i nostri uffici comunali, l’intera amministrazione comunale e l’apporto dell’onorevole Fabio Venezia che ci ha sostenuti seguendo l’iter a Palermo, arrivano altri risultati importanti per il nostro territorio. Senza progettazioni non si possono ottenere finanziamenti e in questi mesi, valutando l’importante opportunità offerta dal Fsc, abbiamo lavorato senza sosta per aggiornare ed adeguare il nostro parco progetti”.

Ecco gli interventi previsti dai progetti

I progetti interessati dai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione riguardano lavori di messa in sicurezza o manutenzione di strade e quartieri presenti nel territorio comunale di Troina, mentre uno solo dei progetti interessati prevede la pulitura di un alveo fluviale. Nel dettaglio gli interventi previsti dai progetti sono i seguenti: consolidamento e messa in sicurezza del versante di via Umberto per un importo di 2.465.130,86 euro; consolidamento e messa in sicurezza del versante Sud del quartiere Mulino a Vento per un importo di 5.998.320 euro; lavori di pulitura dell’alveo del fiume sotto Troina per un totale di 505.524 euro; manutenzione straordinaria della Sp 47, dal bivio della Ss 120 – strada Diga Ancipa (progetto redatto dal Comune di Troina e donato al Libero Consorzio Comunale di Enna) per un totale di 4.000.000 euro.

Il Fsc è uno strumento pensato per coadiuvare gli interventi europei

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) è uno strumento nazionale attraverso cui si attuano politiche mirate al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali, conformi all’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Fondo ha l’obiettivo di finanziare progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, che abbiano rilievo nazionale, interregionale e regionale. Il Fsc è uno strumento pensato per coadiuvare gli interventi europei destinati alla coesione nel territorio europeo.

L’Unione Europea ha infatti previsto specifici finanziamenti per promuovere lo sviluppo regionale e ridurre la disparità fra le diverse regioni degli Stati membri, allo scopo di raggiungere la coesione economica, sociale e territoriale. Alcuni esempi di finanziamenti europei deputati a tali scopi sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale europeo (Fse).

Con l’Accordo di partenariato tra l’Ue e l’Italia sono stati assegnati all’Italia circa 43,1 miliardi di euro dai Fondi europei per la coesione e sono stati previsti gli obiettivi su cui si dovevano concentrare gli interventi. Ai contributi europei si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, quali appunto il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), che concorre agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale europei.