Uno Sportello psicologico per ascoltare i troinesi

L’Amministrazione comunale ha istituito questo nuovo servizio per prevenire il disagio in particolare nella fascia adolescenziale e giovanile, fornendo una prima consulenza a supporto delle famiglie

TROINA (EN) – Su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Silvana Romano, la Giunta del sindaco Fabio Venezia ha deliberato l’apertura dello Sportello di ascolto psicologico comunale, uno spazio riservato e gratuito, curato da un professionista, appositamente istituito e rivolto a tutti i cittadini.

“Una delle sfide più importanti che ogni Amministrazione dovrebbe affrontare – ha detto l’assessore Silvana Romano – è quella del benessere psicologico dei propri cittadini e, anche se le competenze delle Amministrazioni comunali sono molto marginali in materia, abbiamo sempre considerato prioritario questo ambito. L’istituzione dello Sportello di ascolto va proprio verso questa direzione. Si tratta di un servizio volto a promuovere la prevenzione, la tutela e il benessere psicologico dei cittadini attraverso uno spazio riservato, all’interno del quale è possibile chiedere e ricevere un supporto utile per affrontare le situazioni di disagio psicologico che si presentano nel vivere quotidiano, ma anche disagi e problematiche più complesse”.

Gli obiettivi che si intendono perseguire mirano infatti a promuovere la cultura della prevenzione psicologica, prevenire il disagio psicologico nella fascia adolescenziale e giovanile, fornire una prima consulenza, supportare le famiglie e sostenere la genitorialità, orientare ai servizi di competenza e creare una rete con le associazioni, le scuole e gli altri servizi presenti sul territorio.

“Partendo da un’analisi del contesto sociale e dell’utenza che si rivolge ai nostri servizi – ha aggiunto – ci siamo resi conto di come ci sia un’assenza di richiesta di presa in carico di uomini e donne, sia giovani che meno giovani, con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia e violenza di genere, pur presenti nella nostra comunità. La volontà di istituire questo Sportello nasce anche da questa constatazione, per garantire uno spazio neutro di ascolto e di consulenza a chiunque ne abbia bisogno. Sappiamo che l’evento pandemico ha prodotto un impatto negativo sulla salute psicologica della popolazione, provocando ansia, senso di abbandono, paura, depressione e lo Sportello vuole essere un contenitore in cui anche le situazioni di fragilità emotiva causate dal Covid-19 abbiano supporto e trovino soluzione”.

Il servizio di ascolto non a caso abbraccia pertanto un ampio ed eterogeneo target, spaziando da tutta la cittadinanza in generale, alle coppie genitoriali e alla fascia giovanile e adolescenziale.

“Abbiamo voluto creare – ha spiegato ancora la componente della Giunta con delega ai Servizi sociali – un punto di riferimento facilmente accessibile, cui tutta la cittadinanza può rivolgersi e trovare una prima forma di aiuto, attraverso l’ascolto attento, l’assenza di giudizio e la tutela offerta dalla segretezza professionale. Il servizio è gratuito, a solo carico del Comune, e rivolto a donne e uomini di ogni età, ad adolescenti e giovani, a genitori e figli, a persone di tutte le fasce di reddito, con l’unica finalità di garantire il benessere psicologico dei cittadini. Non è un servizio in cui si effettua ‘terapia’, ma ‘consulenze psicologiche’. Sarà curato da una psicologa, che farà anche da tramite tra i cittadini, i servizi sanitari e le diverse realtà associative presenti sul territorio, in modo da sviluppare meglio e sempre più una rete di alleanze per la promozione della salute”.

Lo Sportello di ascolto psicologico sarà attivo a partire dalle prossime settimane, al secondo piano degli uffici comunali di via Graziano 2, ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, contattando l’assessorato competente o gli operatori dei servizi sociali.