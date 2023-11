Si tuffa in un lago da una piattaforma e scompare: 13enne in condizioni disperate

Un 13enne si è tuffato nel lago da una piattaforma e sarebbe in condizioni disperate. Il ragazzino era in compagnia di alcuni amici a Lecco.

Un 13enne si è tuffato nel lago da una piattaforma e sarebbe in condizioni disperate. Il ragazzino, di origini magrebine e residente a Cinisello Balsamo (Milano), era in compagnia di alcuni amici nella zona di Caviate, a Lecco. Il giovanissimo si è gettato ma non è più riemerso fino a quando non è stato recuperato intorno alle 14. È stato trasportato all’ospedale di Lecco ed è collegato all’Ecmo, macchina cuore-polmoni.

L’ipotetica dinamica dell’accaduto

Il 13enne è giunto in mattinata nella cittadina in treno con altri 4 coetanei. Nel momento in cui non è risalito alcuni passanti dalla riva hanno lanciato l’allarme. Intervenuti i Vigili del Fuoco con il Nucleo Sommozzatori. Il giovane è stato individuato a una decina di metri di profondità e riportato a riva. Sul posto è stato rianimato e caricato su un’ambulanza. Sarebbe rimasto sott’acqua per circa 40 minuti.