Turismo, Messina: “Boom Sicilia è frutto di investimenti attenti”

“Apprendiamo con particolare soddisfazione gli importanti dati riguardanti il boom turistico in Sicilia”. ”Il boom è frutto di investimenti attenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, in una nota. ”Le ricerche di hotel nelle zone location di alcune serie Tv internazionali sono cresciute anche del 50%”, spiega il parlamentare. Per Bankitalia nel 2022 c’è stato un +63,3% di arrivi e un più +54,9% di presenze nell’Isola tra gennaio e agosto 2022 rispetto all’anno prima.

”Finalmente -secondo Messina- arrivano i frutti del lavoro svolto in questi anni da Fratelli d’Italia e dai governi di centrodestra, che hanno investito con attenzione le risorse nel settore del turismo e delle produzioni cinematografiche. Questa è la giusta direzione per un turismo sempre più inteso come industria su cui puntare per far crescere il Pil e l’occupazione per i nostri giovani”.