Caduta e sospetta frattura alla Riserva dello Zingaro: soccorso turista tedesco

Momenti di paura durante l'escursione in gruppo: la guida chiama il 112.

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del personale dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare alla Riserva naturale orientata dello Zingaro per soccorrere un turista tedesco, infortunatosi nei pressi di Cala dell’Uzzo.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 di oggi.

Turista tedesco soccorso alla Riserva dello Zingaro

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un turista 60enne originario di Lipsia – sarebbe scivolato sul sentiero che porta alla grotta di Cala dell’Uzzo mentre faceva un’escursione con un gruppo di connazionali.

Dopo la brutta caduta, il malcapitato turista si sarebbe procurato una sospetta frattura di tibia e perone della gamba destra. Non riuscendo a muoversi, non ha potuto proseguire la propria gita. Per questo, la guida ha lanciato l’allarme al 112.

Il personale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino, giunto sul posto assieme al personale dell’Aeronautica Militare. I soccorritori hanno prelevato l’uomo con l’elicottero HH 139B dell’82esimo centro Csar e lo hanno trasferito all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio