Tutela degli animali a Palermo, installati i primi punti d’acqua in Italia per i cavalli

L'assessore Ferrandelli: "Provvedimento frutto di una proficua collaborazione"

Sono i punti d’acqua per cavalli l’innovazione assoluta pensata per il benessere degli animali a Palermo, i quali sono già stati installati in seguito all’emanazione dell’ordinanza comunale in cui si vieta ai veicoli a trazione animale di circolare nelle ore più calde, a prescindere dalla temperatura. Si tratta dei primi punti d’acqua per animali installati in Italia. Una rivoluzione che sta coinvolgendo anche gli gnuri, chiamati a tal proposito a seguire un corso di formazione sulla gestione e il benessere del cavallo da lavoro che sarà avviato domani, mercoledì 19 giugno, presso i Cantieri Culturali della Zisa.

Palermo, l’assessore Ferrandelli: “Divieto di circolazione nelle ore più calde”

“I punti acqua sono un aspetto integrante dell’ordinanza ed è una misura che noi abbiamo pensato ad hoc per favorire il benessere dei cavalli – ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Benessere Animale – che in questo modo possono bere e possono essere sciacquati dai proprietari. I punti d’acqua sono sei: in corso Calatafimi, all’altezza di Porta Nuova e nelle piazze della Vittoria, Bologni, Bellini, Marina e Verdi”.

Secondo l’assessore “l’ordinanza è frutto di un’approfondita e proficua collaborazione tra gli uffici del Comune, il Comando della polizia municipale, l’Asp di Palermo, il Garante dei diritti degli animali e i presidenti delle commissioni consiliari dei diritti degli animali e delle attività produttive. Rispetto al passato, abbiamo previsto il divieto di circolazione ogni giorno, nel periodo estivo, per 2 ore nella fascia oraria più calda della giornata, indipendentemente dai gradi. Un divieto che viene esteso nei giorni di allerta meteo rischio 3”.

Palermo, controlli per far rispettare l’ordinanza

“A queste soste si aggiungeranno quelle previste ogni 2 ore per un periodo ulteriore di 15 minuti. Le ore di lavoro non potranno eccedere le 8 giornaliere. I controlli saranno effettuati da un coordinamento formato da nucleo benessere animale, servizio ippoippomontato e cinofili che vigilerà sul rispetto dell’ordinanza. Contestualmente, come già si è registrato nei giorni scorsi con alcune operazioni, la polizia municipale proseguirà la sua attività di tolleranza zero contro gli abusivi, mentre ci aspettiamo da parte dei cocchieri autorizzati il fermo rispetto delle regole prescritte nell’ordinanza, nell’interesse, in primo luogo, del benessere degli animali”.

Palermo, Giusy Caldo: “Portare a casa dei risultati concreti”

“Noi associazioni animaliste palermitane per una volta ci sentiamo parte integrante e considerate all’interno della macchina istituzionale nella persona dell’assessore Fabrizio Ferrandelli – ha riferito Giusy Caldo, Associazione Ada- perché ci rappresenta nella volontà di portare a casa dei risultati concreti, infatti, abbiamo in cantiere tanto altri obiettivi che svilupperemo presto, grazie a numerosi incontri e tavoli tecnici in assessorato. Siamo ben consci che ci aspetta un duro lavoro ma, per la prima volta, siamo parte attiva di questo processo di riconoscimento dei diritti degli animali. Per la prima volta gli animali hanno voce”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI