Tutto pronto a Messina per il concerto di Loredana Bertè: potenziato il servizio di trasporto pubblico

C'è fermento in città per l'esibizione dell'artista

In occasione del concerto di Loredana Bertè, in programma venerdì 2 agosto a Capo Peloro a Messina, Atm SpA potenzierà il servizio di trasporto pubblico verso il borgo marinaro di Torre Faro. In particolare, l’Azienda Trasporti di Messina potenzierà la Linea 1 (Shuttle) prolungandone anche il servizio sino alla conclusione dell’evento.

Concerto di Loredana Bertè a Messina, i dettagli

Per assistere al concerto dell’artista, una tra le più rappresentative della musica leggera italiana, i partecipanti potranno recarsi comodamente a Capo Peloro e rientrare a casa utilizzando il bus, con la possibilità di lasciare la propria auto nei vari parcheggi dislocati in tutte le zone della città e collegati con il servizio di trasporto pubblico. L’Azienda Trasporti Messina ricorda che i biglietti possono essere acquistati nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office di via La Farina) fino alle 19.30; presso le emettitrici automatiche attive h24, site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA; e direttamente a bordo di bus e tram pagando con carta di credito contactless, grazie al servizio Up&Go.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI