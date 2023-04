Tv, il ritorno della Gialappa’s Band: il mago Forest alla conduzione del nuovo programma

La Gialappa's Band torna in prima serata su Tv8: a maggio, infatti, partirà "GialappaShow", con alla guida il comico siciliano

La Gialappa’s Band torna in televisione, precisamente su TV8.

A maggio, infatti, partirà il nuovo programma in prima serata dal titolo “GialappaShow”, in simulcast anche su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia.

Con loro torna il Mago Forest

In questa nuova avventura, il tandem composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci ha voluto alla conduzione una vecchia conoscenza, il Mago Forest, mettendo in piedi un cast che vede volti storici, vecchie conoscenze e comici che per la prima volta collaboreranno con loro.

Non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Inoltre, è prevista la partecipazione di tanti ospiti a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici.