Twitter chiude davvero? Ingegneri si dimettono, a rischio il funzionamento. Fuggono gli utenti

Terremoto nel social network dopo l'ultimatum di Elon Musk ai dipendenti. Uffici chiusi e badge sospesi fino a lunedì. Quasi mille gli impiegati che lasciano

Terremoto social, Twitter chiude. Chiude gli uffici e sospende i badge fino a lunedì. Nel frattempo quasi mille dipendenti, tra i quali figure chiave per garantire il funzionamento della piattaforma, hanno deciso di licenziarsi e non cedere all’ultimatum di Elon Musk che nei giorni scorsi aveva chiesto di scegliere tra un impegno “estremo” o il licenziamento.

Ma a fuggire sono anche gli utenti, che scelgono altri social media sotto l’hashtag #RIPTwitter, ‘Riposa in pace Twitter’. Una scelta che fa temere per il futuro della piattaforma più influente di internet.

Twitter, adesso che succede

C’è chi teme un duro contraccolpo per il social network, chi pensa invece che Musk abbia tutto sotto controllo. Il nuovo proprietario ha ostentato sicurezza, scrivendo sul suo account che “i migliori sono rimasti”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo già segnato un altro record storico di utenti. Ironia della sorte, Twitter è più vivo che mai”. Ma è evidente che la partenza di ingegneri ed esperti di sicurezza metta a rischio il funzionamento e la sopravvivenza di Twitter. La paura è condivisa da migliaia di utenti. Non a caso in queste ore sono state riscontrare sempre più interruzioni nel servizio, soprattutto dell’app. Molti hanno deciso di abbandonare il social network per migrare su piattaforme come Mastodon e Myspace. Non a caso gli hashtag #RIPTwitter, #TwitterDown, sono diventati virali in poche ore.

E nel tentativo di arginare il calo di utenti, Musk ha annunciato di averne riabilitati alcuni che erano stati banditi anche se non quello dell’ex presidente Donald Trump.

Quali sono gli account riabilitati?

L’uomo più ricco del mondo ha annunciato di aver riabilitato gli account della comica Kathie Griffin che si era finta sul social il patron di Tesla, dello psicologo Jorden Peterson, che era stato sospeso a giugno a seguito di un post sull’attore transgender Elliot Page che infrangeva le regole suo discorsi d’odio, e del sito comico conservatore Babylon Bee. Su Trump ha precisato di non avere preso ancora una decisione.

Poi ha spiegato in un tweet: “La nuova politica di Twitter è la libertà di parola, ma non la libertà di accesso. I tweet negativi o di odio saranno massimizzati e demonetizzati, quindi niente pubblicità o altre entrate su Twitter. Non troverai il tweet a meno che tu non lo cerchi specificamente, il che non è diverso dal resto di Internet”.