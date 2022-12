Twitter, Elon Musk riavvia servizio abbonamento “Blue”

I nuovi abbonamenti sono attualmente disponibili sul web negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna

Twitter di Elon Musk ha rilanciato il suo servizio di abbonamento premium a pagamento “Twitter Blue”, dopo una pausa per l’aggiornamento e la verifica degli account falsi. I nuovi abbonamenti a Twitter Blue sono attualmente disponibili sul web solo negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna, con piani di espansione. Twitter ha dichiarato che sta sperimentando un nuovo servizio chiamato Twitter Blue for Business, un servizio per le entità commerciali che aggiunge un segno di spunta dorato agli account aziendali ufficiali.

Spunta grigia per account governativi e multilaterali

In precedenza, l’azienda ha dichiarato che nel corso della settimana inizierà a introdurre un segno di spunta grigio per gli account governativi e multilaterali. Dopo aver acquisito Twitter in ottobre con un’acquisizione da 44 miliardi di dollari, a metà novembre Musk ha dichiarato che il servizio di abbonamento aggiornato Twitter Blue sarebbe stato rilanciato il 29 novembre. Tuttavia, dopo che un’ondata di falsi account verificati ha invaso la piattaforma, Musk ha dichiarato di voler rimandare il rilancio di Blue Verified fino a quando non ci sarà un’elevata sicurezza nel fermare le imitazioni.

Twitter Blue disponibile per 8 dollari al mese sul web

Ha inoltre affermato che Twitter probabilmente utilizzerà controlli di colore diverso per le organizzazioni rispetto ai singoli individui. Secondo il sito web, Twitter Blue è un abbonamento a pagamento che aggiunge un segno di spunta blu al proprio account e offre un accesso anticipato a funzioni selezionate, come la modifica dei tweet. In un tweet, la società ha dichiarato: “Siamo tornati! Twitter Blue è ora disponibile per 8 dollari al mese sul web o 11 dollari al mese su iOS – abbiamo apportato alcuni aggiornamenti e miglioramenti”.