Two Way lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Occasioni importanti che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della moda, il marchio Two Way mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli appassionati.

Two Way, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili più ricercati sono i seguenti:

HR GENERALIST

Addetti alle vendite

Store Manager

Addetti alle vendite

District Manager

Responsabile Visual Merchandiser

Addetti alle vendite

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono consultare le posizioni aperte, e inviare il curriculum.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI