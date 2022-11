Un francobollo dedicato a Franco Battiato: ok del Mise: domani la presentazione

Domani, oltre alla presentazione del francobollo, sarà anche attivato, a cura di Poste Italiane, il servizio filatelico con annullo.

Con il via libera del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ha emesso un francobollo dedicato a Franco Battiato. Venerdì 25 novembre, alle ore 10, il francobollo, appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze Italiane dello Spettacolo’, verrà ufficialmente presentato presso gli uffici postali di Milo (in via Carlo Parisi), dove sarà anche attivato, a cura di Poste Italiane, il servizio filatelico con annullo. Subito dopo, nel Centro Servizi di Milo, si svolgerà un incontro a cui prenderanno parte il sindaco di Milo Alfio Cosentino, il vicesindaco di Milo, Maria Concetta Cantarella, la Sovrintendente ai Beni Culturali di Catania, Donatella Aprile, i sindaci del comprensorio ionico etneo, il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina, il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro e altre autorità civili, militari, religiose e rappresentanti delle istituzioni scolastiche del territorio.