“Una notte ad Amsterdam”, il debutto di Volo e Crisucolo domani sera a Serradifalco

La rappresentazione chiuderà la rassegna “Accade solo a Teatro”

SERRADIFALCO (CL) – Sarà lo spettacolo “Una notte ad Amsterdam” di Giovanna Criscuolo a chiudere la rassegna “Accade solo a Teatro” di Serradifalco, nel nisseno.

La nuova produzione dell’Associazione in rete debutterà al Teatro comunale De Curtis di Serradifalco venerdì 26 maggio alle ore 20.30 e vedrà protagonisti sul palco Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo, con la regia di Federico Magnano San Lio.

La rassegna, è organizzata dall’Associazione in Arte e dalla Rete Latitudini, con la collaborazione del Comune di Serradifalco, l’Associazione Pier Giorgio Frassati e con il sostegno dell’Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo. Direzione artistica di Vincenzo Volo.

Dopo il debutto di Serradifalco, “Una notte ad Amsterdam” andrà in scena domenica 28 maggio alle ore 18.30 al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva, nel messinese, per la rassegna “Si alzi il sipario” dell’Associazione Sikilia, in collaborazione con Rete Latitudini.

Amsterdam ai giorni nostri. Due personaggi italiani si ritrovano ad Amsterdam e fanno i conti con ciò che il destino ha riservato alle loro vite. La città olandese, tollerante e disinibita, fa da humus all’incontro tra i due sconosciuti e consente loro di “metabolizzare” le forti sollecitazioni di natura sociale cui sono sottoposti nel loro paese d’origine. Attraverso un approccio buffo e divertente i due personaggi, ritrovandosi all’interno di una “vetrina” di Amsterdam, vivono un maldestro ed esilarante appuntamento a pagamento che tuttavia consente loro di mettere a fuoco le istanze insoddisfatte delle loro vite.

Tra buoni propositi e solidarietà reciproca, i due ritornano alle loro vite, certi di determinare una svolta importante alle loro esistenze. Il fato avrà però l’ultima parola.