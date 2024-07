UniEuro assume: si cercano 170 nuovi addetti/e alle vendite

UniEuro effettuerà circa 170 nuove assunzioni di Addetti/e alla Vendita: all'interno dell'azienda anche opportunità di tirocinio

UniEuro effettuerà circa 170 nuove assunzioni riguardanti principalmente Addetti/e alla Vendita, i quali dovranno monitorare la merce in arrivo e le scorte, occuparsi dell’allestimento degli spazi espositivi, gestire la clientela e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Responsabili del Negozio, che dovranno saper gestire la clientela, assicurare proattività commerciale e procedurale per il raggiungimento degli obiettivi di performance, sviluppare competenze operative, relazionali ed organizzative dei propri collaboratori, organizzare i flussi di magazzino garantendo l’efficienza dei processi ed assicurare il rispetto delle regole di visual merchandising in store; Addetti al Magazzino, che dovranno gestire le scorte di magazzino, monitorare i prodotti in uscita, gestire l’attività amministrativa della movimentazione della merce e controllare tutte le attività di carico e scarico.

Tirocinio in UniEuro

UniEuro offre inoltre tante opportunità di tirocinio ad Aiuto Commessi/e, i quali saranno affiancati dallo store manager e seguiranno un corso di formazione volto ad approfondire le principali attività dello store, tra le quali: l’accoglienza e l’assistenza al cliente, l’allestimento del negozio e delle vetrine, il monitoraggio degli spazi espositivi e la vendita dei prodotti. I requisiti richiesti sono la passione per il settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, orientamento alla relazione con i clienti e ai risultati, capacità di analisi, di problem solving e di leadership, organizzazione, energia e determinazione.

Chi è UniEuro

UniEuro è leader nella distribuzione di elettronica di consumo e di elettrodomestici, presente sul territorio nazionale con oltre 500 negozi dove lavorano circa 6.000 collaboratori.

