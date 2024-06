Università di Bologna, via al concorso per collaboratori amministrativi: requisiti e domanda

5 posti da collaboratori amministrativi vacanti all'Università di Bologna: tutte le indicazioni sui requisiti e su come inoltrare domanda

L’Università di Bologna ha indetto un concorso per collaboratori amministrativi. Si prevede il reclutamento a tempo indeterminato di profili con competenze in ambito acquisti. Per accedere al concorso è necessario avere il diploma. È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 3 luglio 2024. Vediamo i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

Si cercano 5 collaboratori amministrativi: ecco la loro funzione

Il concorso dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna è dunque finalizzato a coprire cinque posti nell’Area dei Collaboratori – settore amministrativo, con competenze in ambito acquisti, per le esigenze di tutte le strutture dell’Ateneo.

gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi in tutte le fasi del processo acquisti;

di beni e servizi in tutte le fasi del processo acquisti; gestione operativa del processo acquisti , di redazione provvedimenti amministrativi e di contratti per le procedure di acquisizione di beni e servizi;

, di redazione provvedimenti amministrativi e di contratti per le procedure di acquisizione di beni e servizi; gestione operativa nelle piattaforme di acquisto nazionali e regionali e delle relative modalità di acquisto;

presidio operativo degli aspetti contabili e di budget nelle procedure di acquisizione di beni e servizi;

nelle procedure di acquisizione di beni e servizi; presidio operativo della fase esecutiva dei contratti di forniture e servizi

I requisiti

La selezione dell’Ateneo di Bologna è aperta a quanti hanno i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie indicate nel bando; diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini non italiani);

(anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini non italiani); età non inferiore agli anni 18;

idoneità fisica allo specifico impiego;

allo specifico impiego; non aver mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti come specificato sul bando;

e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti come specificato sul bando; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, oppure con mezzi fraudolenti.

COME AVVIENE LA SELEZIONE

Nell’ipotesi in cui il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte a verificare aspetti attitudinali, nonché la conoscenza del contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.

Gli aspiranti collaboratori amministrativi saranno selezionati mediante due prove d’esame: una prova scritta, che sarà svolta tramite l’ausilio di strumenti informatici, e una prova orale.

Le materie sulle quali verterà la prova scritta sono:

nozioni di Legislazione universitaria;

normativa relativa all’avvio e gestione del processo acquisti di beni e servizi;

processo acquisti di beni e servizi;

processo amministrativo e contrattualistica pubblica;

strumenti messi a disposizione da Consip SpA per la gestione degli acquisti di beni e servizi.

Durante la prova scritta saranno anche accertate:

conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;

conoscenza di base della lingua inglese;

competenze digitali di livello base, così come declinate nel Syllabus “Competenze digitali per la PA”.

La prova orale avrà ad oggetto gli argomenti della prova scritta. Concorrerà alla valutazione della prova orale l’accertamento degli aspetti motivazionali e attitudinali con particolare attenzione per la valutazione delle capacità dei candidati di collegare gli aspetti teorici con la soluzione di casi pratici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online, entro il 3 luglio 2024, mediante la piattaforma Pica. a. All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

ricevuta comprovante il pagamento del contributo di 10 euro;

curriculum vitae formativo e professionale, esclusivamente a fini conoscitivi, in formato europeo ed in lingua italiana, redatto secondo l’apposito MODELLO (Pdf 362 KB);

copia informatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, con firma visibile.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI