L’Università di Palermo alla ricerca di 20 nuove figure lavorative: ecco come candidarsi

Lo scorso 23 gennaio 2024 l’Università di Palermo ha emanato un bando per quanto riguarda l’apertura di 20 nuove posizioni lavorative.

Le posizioni aperte

– 14 posti di Tecnico informatico, categoria C – posizione economica C1 – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con tipologia di impegno a tempo pieno, con riserva di posti di cui 5 prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate e 2 a tutti i volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi DL 44/2023 convertito in legge n. 74/2023 e ss mm;

– 4 posti a tempo indeterminato, categoria C posizione economica C1 – Area Amministrativa – riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 199, n. 68;

– 2 posti a tempo indeterminato, categoria D posizione economica D1 – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 199, n. 68;

Come partecipare

Per vedere le diverse modalità di partecipazione è possibile scaricare il bando dal sito dell’Università e vedere passo dopo passo le procedure da mettere in pratica per candidarsi nelle posizioni desiderate. Il bando è stato emanato lo scorso 23 gennaio 2024 e la scadenza è prevista il 22 febbraio 2024 alle ore 12.