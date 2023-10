L’uomo “misterioso” lungo la Ss121 nel Catanese: seduto sul ciglio della strada in piena notte

Un uomo nel Catanese lungo una Strada statale si è accasciato e si è seduto vicino al guardrail in piena notte. Non si sa il motivo

Un uomo nel Catanese lungo una Strada statale si è accasciato e si è seduto vicino al guardrail in piena notte. Un automobilista accorgendosi dell’episodio non comune si è fermato per prestare soccorso avvisando i carabinieri. Tuttavia dopo poco l’uomo rimasto sconosciuto si è dato alla fuga, attraversando la carreggiata e scavalcando il guardrail.

L’uomo misterioso sulla Ss121

È accaduto vicino lo svincolo di Paternò, sulla Strada statale 121. Il soggetto che è stato trovato dall’automobilista di passaggio in quelle condizioni non ha un nome, al momento, e non si sa il motivo per cui era seduto sul ciglio della strada nel pieno della notte. Lo riporta 95047.

Foto di Андрей – Pexels