Shock al supermercato di via Salandra, 73enne muore mentre fa la spesa

Tragedia al supermercato, malore improvviso per un uomo: muore mentre fa la spesa

Una tragedia si è verificata stamattina al supermercato di via Antonio Salandra a Messina, dove un uomo è morto dopo essersi sentito male.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Messina Today, a perdere la vita sarebbe stato un uomo di 73 anni che stava facendo la spesa all’interno dell’attività commerciale.

I soccorsi

Improvvisamente, l’anziano sarebbe stato colto dal malore e si sarebbe accasciato a terra davanti agli altri clienti presenti.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza, i quali avrebbero tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo. Purtroppo, per lui, non ci sarebbe stato nulla da fare.