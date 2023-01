Usa, polizia di Memphis chiude unità coinvolta in arresto Nichols

Il video del pestaggio ha scioccato gli Stati Uniti e non solo. Lo smonatellamento è stato preso con favore dalla famiglia di Tire

La polizia di Memphis ha annunciato sabato la chiusura dell’unità speciale coinvolta nel pestaggio che ha portato alla morte all’inizio di gennaio di un giovane afroamericano, Tire Nichols. Il video del pestaggio da parte di cinque agenti ha scioccato gli Stati Uniti e non solo.

Lo smonatellamento dell’unità ‘Scorpion’ – è stato spiegato – è una notizia presa con favore dalla famiglia di Tire, ritenendola “sia appropriata e proporzionata alla tragedia avvenuta” ma anche “dignitosa ed equa per tutti i cittadini di Memphis”. Le immagini sconvolgenti del fatale arresto di Tire Nichols, 29 anni, da parte di cinque poliziotti neri hanno suscitato orrore e incomprensioni, senza comunque ancora provocare l’esplosione sociale simile a quella dell’estate 2020 temuta dalle autorità.

Il video diffuso dalla polizia mostra un pestaggio avvenuto dopo un banale blocco del traffico. Il fatto è avvenuto il 7 gennaio scorso a Memphis. Con pugni, calci e manganelli, la polizia ha aggredito il giovane, gli ha spruzzato gas e puntato contro una pistola elettrica Taser. In nessun momento vediamo Tire Nichols vendicarsi. Cerca di scappare, viene catturato. “Mamma. Mamma. Mamma!”, grida in uno degli estratti. Tire Nichols è morto dopo tre giorni in ospedale.