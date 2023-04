Usa, sparatoria causa carneficina in Kentucky: 5 persone uccise. Informato Biden

Informato della sparatoria a Louisville il presidente americano Joe Biden

Si torna a sparare in maniera folle e apparentemente senza giustificazione tra le strade degli Usa. Teatro della carneficina è questa volta il Kentucky, in particolare il centro di Louisville. A riferirlo, come riporta la Cnn, è la polizia locale. Cinque persone sono state uccise e almeno sei hanno riportato ”varie ferite’. Questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale dell’Università di Louisville e tra loro vi è un agente, ha precisato la polizia. Tra i morti anche l’aggressore, ha detto la polizia durante un briefing senza precisare la causa del suo decesso. Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria a Louisville, nel Kentucky, costato la vita ad almeno cinque persone. Lo ha reso noto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn.