A Valderice il presepe vivente che “racconta” la Bibbia

La Bibbia nel Parco torna a rivivere: un affascinante percorso allietato dal tipico assaggio di una deliziosa “zuppa”. Più di cento gli interpreti e figuranti a rappresentare Antico e Nuovo Testamento

VALDERICE (TP) – Ha preso il via La Bibbia nel Parco: uno dei più suggestivi presepi viventi d’Italia che racconta la Bibbia

La Bibbia nel Parco, si svolge ogni anno a Valderice, al Parco Urbano di Misericordia, e raccoglie centinaia di visitatori affascinati dall’ambientazione e dalla cura dei particolari.

Una tradizione imperdibile che coinvolge volontari e cittadini del territorio valdericino e non solo.

Da 25 anni viene riproposto in questo meraviglioso parco, grande polmone verde del territorio di Valderice, in cui è diffusa la vegetazione della macchia mediterranea.

Il parco diventa un vero e proprio set cinematografico, con più di 100 interpreti e figuranti a rappresentare le dieci scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, quest’anno sul tema della fraternità. Immersi nella natura per calarsi in un’atmosfera profondamente spirituale.

Anche quest’anno, La Bibbia nel Parco, dopo le date del 26 e del 27 dicembre torna a vivere oggi 30 dicembre e, per il periodo dell’Epifania, il 5 e 6 gennaio 2023, dalle ore 18.00 alle 21.00.

Un affascinante percorso allietato dal tipico assaggio di una deliziosa “zuppa”.

Sarà possibile degustare anche le sfincie, tipici dolci natalizi.

Per accedere a La Bibbia nel Parco sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito, con fermata nello spiazzale di Via Lazio (ad incrocio con la SS187). Per partecipare è consigliabile l’utilizzo di scarpe comode. La durata del percorso è di 30 minuti. L’ingresso è gratuito.

La Bibbia nel Parco è organizzata dall’Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice, con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e con la collaborazione delle parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice.